Во Владимире покажут экспонаты, сделанные из переработанного мусора

30 апреля в 18 часов во «Флигеле» открывается выставка RePlastic.

Вы моете мусор, прежде чем выбросить? Это не бред - пластиковую тару из-под продуктов надо подготовить к утилизации и лишь потом отнести в контейнер для полимерных отходов. Новая идеология людей, с ответственным отношением к жизни и к миру, – постконсьюмеризм – как раз об этом.

Современные художники размышляют над культурой потребления, примеряют на себя роль активистов и защитников окружающей среды. Что из этого получается? Смотрите на выставке RePlastic.

Вот хотя бы работа Дмитрия ::vtol:: Морозова и Анастасии Алёхиной - кинетический звуковой объект создан из деталей противотанковых ракет, которые собирают в Коврове на ЗиДе. На движущихся дисках – реальных частях ПТР - установлены динамик и небольшой микрофон. Когда фазы совпадают, и микрофон оказывается близко к динамику, образуется свист, символизирующий полет ракеты. Также на объекте установлен небольшой компьютерный кулер, который дует на микрофон, когда тот заходит за него, создавая звук реактивного двигателя удаляющейся ракеты.

Выставка RePlastic уже экспонировалась в Москве в галерее «Электромузей в Ростокино» объединения «Выставочные залы Москвы».

Только в день открытия Аристарх Чернышёв куратор выставки RePlastic, пионер медиаискусства, известный современный художник проведёт экскурсию по экспозиции.

Посмотреть бесплатно уникальные ресайкл-объекты можно до 23 мая, в любой день кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.