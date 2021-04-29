В Коврове во время пожара в девятиэтажном доме эвакуированы 22 человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.35 диспетчерам пожарной охраны Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Мира.

На место выехали пять пожарных машин и 16 человек личного состава МЧС. К моменту их прибытия из окна четвертого этажа валил сильный дым и вырывались языки пламени.

Три звена газодымозащитников пробрались в квартиру и ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров.

- Сгорели внутренняя отделка и имущество одной из комнат, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Увы, на пожаре пострадал один человек – им оказался мужчина 1968 года рождения. Также в ходе тушения из горящего дома были спасены четыре человека, еще 22 человека эвакуированы.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к пожару.