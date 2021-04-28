Владимирским селам выделят 4 миллиона рублей

Губернатор Владимир Сипягин распределил дотации из областного бюджета на сумму почти 4,06 миллиона рублей 22 муниципальным образованиям Владимирской области. Деньги потратят на благоустройство сельских территорий. В апреле часть денег ушла по адресатам. Благодаря им устроят пешеходные переходы и детские площадки, отремонтируют колодцы, купят музыкальные инструменты для сельских клубов, в часть сел проведут водопровод и газ, в некоторых устроят уличное освещение, в других отремонтируют памятники и обелиски воинам Великой Отечественной войны. Часть денег получили и города. 310 тысяч получила Собинка на благоустройство общественной территории, а чуть более 19 тысяч рублей досталось Гусь-Хрустальному на очистку дренажной канавы.