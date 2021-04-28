Расписаться во Владимире можно будет 6, 7 и 8 мая, а развестись - только после праздников

На период майских праздников будут работать в особом режиме. Во Владимире с 1 по 10 мая можно будет только зарегистрировать брак или смерть, а вот развестись или оформить свидетельство о рождении нельзя. Для свадеб выделены три дня – 6 мая с 8 утра и до полудня, 7 мая с 8 утра и до пяти вечера и 8 мая с утра до 16:30. Регистрация смерти возможна 3, 5,7, 8 и 10 мая, в большинстве случаев ЗАГС работает в обычном режиме, но 5 мая с 10 утра до 15:00. ЗАГС в Гусь-Хрустальном работает всего два дня – 4 и 7 мая, зато весь день и регистрирует все акты. В Коврове - три дня, 5 мая (регистрируют только рождения и смерти, 7 мая (можно будет расписаться, развестись и зарегистрировать смерть), а 8 можно будет оформить любой акт. Дольше всех районных ЗАГСов будет работать Петушинский – с 4 по 8 мая, при этом будут регистрировать все акты гражданского состояния. А меньше всего будут трудиться сотрудники отдела ЗАГС Селивановского района – только 5 мая. Подробнее с графиком работы ЗАГСов на майские праздники можно познакомиться здесь.