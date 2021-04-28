Муромского предпринимателя ждет суд за торговлю игрушками с изображением героев мультфильмов

В Муромский городской суд поступило исковое заявление АО «Сеть Телевизионных Станций» к местной жительнице о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. «Сеть Телевизионных Станций» является обладателем исключительных прав на логотип и изображения из анимационного сериала «Три Кота», но в 2019 году в торговой точке муромлянки представители компании приобрели игрушечный телефон, на котором размещены изображения персонажей и логотип из мультфильма. В связи с нарушением горожанкой исключительных прав на логотип и изображения из мультсериала «Три кота» истец просит взыскать с ответчика денежную компенсацию.