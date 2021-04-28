Во Владимирской области установлены единовременные выплаты к 9 мая

Как сообщает администрация Владимирской области, к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление накануне подписал глава региона.

Так, по пять тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной, а несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по три тысячи рублей.

В общей сложности данные выплаты получат 8800 жителей Владимирской области. Самим гражданам никуда обращаться не надо — выплаты сделают согласно имеющимся спискам. При этом деньги либо переведут через финансово-кредитные учреждения, либо передадут через почту.