Камешковец ударил молотком друг, отказавшегося продолжить попойку

Житель Камешково в январе прошлого года отдыхал с приятелем у него дома. Мужчины выпивали сначала мирно, а потом поссорились. Обидевшийся хозяин дома отказался пить дальше с гостем и попросил того уйти. В свою очередь оскорбленный приятель схватил молоток и ударил хозяина по голове. Тот потерял сознание и свалился на пол. А позднее медики посчитали, что он получил тяжкий вред здоровью. Нападавший, которого на работе характеризовали положительно, написал явку с повинной, но суд посчитал, что его исправление без реального наказания невозможно и отправил на шесть лет в колонию строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.