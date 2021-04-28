В Муроме на Оке продолжается повышение уровня воды

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в настоящее время на Оке от Мурома до устья продолжается рост уровня воды на 3-6 сантиметров в сутки.

Ранее метеорологи прогнозировали выход реки на пиковые значения еще в прошедшие выходные, однако рост все еще продолжается. Ориентировочно, в ближайшие 1-3 суток Ока в Муроме наконец-то достигнет максимума.

А вот на Клязьме рост воды после дождей почти прекратился, за исключением участка ниже Вязников, где пока еще фиксируется подъем на 2-7 сантиметров в сутки.

В то же время продолжает подниматься Нерль — сразу на 20 сантиметров за 24 часа. А вот река Серая, наоборот, пошла на спад и сбрасывает до 27 сантиметров за аналогичный период. Тем не менее, на Серой пока еще на 71 сантиметр превышена отметка «Неблагоприятное гидрологическое явление», участки поймы ниже гидрологического поста затоплены. Что касается Судогды и Колокшы, то и здесь вода убывает примерно на 4-8 сантиметров в сутки.