График выплаты пенсий в мае 2021 во Владимирской области

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области информирует о доставке пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни мая 2021 года.

1 мая и 9 мая для всех отделений почтовой связи – выходной день. 30 апреля и 8 мая отделения ФПС будут работать по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час, 2 мая - по установленному режиму работы, 3 мая – по режиму работы в субботу, 10 мая - по режиму работы в воскресенье.

Доставка пенсий в остальные дни будет осуществляться с учетом режима работы отделений связи в соответствии с утвержденным графиком доставки, а также с учетом праздничных и выходных дней. Более подробную информацию получатели могут узнать в своём почтовом отделении.

График перечисления пенсий и иных социальных выплат в кредитные учреждения: 1-я и 2-я очередь – 29 апреля, 3-я очередь - 21 мая.