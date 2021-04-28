В Гороховце горожанка 49 раз ударила ножом знакомого

Жительница Гороховца в июле прошлого года выпивала со знакомым в коридоре общежития. Между ними вспыхнула словесная перепалка, и мужчина ударил горожанку ножом в бедро. Та в ответ отобрала нож и нанесла ему несколько ударов по телу. Третий собутыльник проводил мужчину к себе в комнату и уложил спать, но тот вместо благодарности ударил провожатого кулаком по лицу. И женщина решила отомстить. Явившись в комнату к спящему, она нанесла ему не менее 49 ударов ножом в жизненно-важные части тела: голову, шею, туловище и по конечностям, а также не менее шести скользящих воздействий руками по шее, туловищу и верхним конечностям, которыми потерпевший пытался защититься, прикрывая от ударов голову и другие части тела. От острой кровопотери раненый умер. Женщину отправили на семь лет в колонию общего режима, она попыталась обжаловать приговор, но Владимирский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания.