В Юрьев-Польском магазин одежды попался на продаже контрафакта

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейским Юрьев-Польского района поступила информация о том, что один из магазинов одежды выставил на продажу одежду и обувь с логотипами известного производителя, однако документов на товар у предпринимателей нет.

Проверка показала, что все действительно так: торговая точка наладила продажу происхождения, на которую были наклеены логотипы одной известно марки.

В общей сложности из магазина было изъято 138 единиц одежды и обуви. Эксперты подтвердили, что это подделка, так что ущерб правообладателю составил 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».