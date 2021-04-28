Во Владимире появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Как рассказал глава Владимира Андрей Шохин на заседании горсовета, он дал поручение управлению ЖКХ начать работу по выделению отдельных полос для общественного транспорта. Правда, пока не стоит ждать, что они появятся в ближайшее время – пока только решено посмотреть, с чего начать работу. В мэрии не исключают, что такие, на которых, кстати, нельзя будет парковаться, вызовут недовольство жителей первых этажей, ведь вдоль их окон будет ездить весь общественный транспорт. Как отметил Андрей Шохин, в этом случае будут решать, как лучше для местных жителей.

Также по просьбам депутатов в мэрии обещали еще подумать над организацией парковок на Октябрьском проспекте. Напомним, их запретили осенью прошлого года, однако это вызвало недовольство многих горожан, поскольку на проспекте находится множество офисов .банки, МФЦ, а парковаться приезжающим просто негде. В администрации обещали подумать над этой проблемой и, как вариант, предложили разрешить парковаться по приемным дням около некоторых учреждений.