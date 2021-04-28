В Судогде в двух сетевых магазинах обнаружены просроченные продукты

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуроры Судогодского района совместно со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проверили магазин «Пятерочка» на улице Химиков, а также магазин «Дикси» на улице Советской.

В первом проверяющие обнаружили просроченную на три месяца питьевую воду для детского питания, а также вафли, фруктово-ореховые батончики и фасованные финики с истекшими сроками годности.

На полках второго магазина проверяющие нашли просроченный на два месяца жилейный мармелад, а также наборы конфет и пирогов и еще один вид желейного мармелада, срок годности которых закончился за две недели до проверки.

По результатам проверки на оба юридических лица были возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение технических регламентов, которые могли создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В итоге обе организации оштрафовали на 150 тысяч рублей каждую.