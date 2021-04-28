Во Владимире из квартиры украли часть полученного хозяином наследства

Запутанную кражу удалось раскрыть сотрудникам городской полиции Владимира.

В конце минувшего января к стражам порядка обратился житель областного центра, сообщивший, что из его квартиры исчезли 105 тысяч рублей, составлявшие часть наследства, доставшегося ему от бабушки.

Опергруппа, прибывшая на место происшествия, не обнаружила ни следов взлома двери, ни повреждений окон. При этом хозяин уверял, что в гости в последние несколько недель никого из посторонних не приводил.

В ходе работы оперативники изучили круг знакомых молодого человека, среди которых обнаружился 22-летний житель Петушинского района, ранее судимый за хищения. Потерпевший вспомнил, что рассказывал ему о наследстве.

Сыщики выяснили, что в начале января наследник и его петушинский приятель вместе отдыхали в общей компании в гостях у знакомых. По версии следствия, в какой-то момент петушинец стащил у друга ключи от его квартиры, сходил туда, взял часть денег, а потом вернул ключи на место. Как впоследствии стало известно, деньги он потратил на оплату долгов и аренду автомобиля.

В ходе следствия весь ущерб был возмещен. На днях дело было передано в суд.