Во Владимирской области в майские праздники электрички изменят расписание

По словам железнодорожников, в течение всех десятидневных «каникул» электропоезда в зоне обслуживания ВВППК пойдут измененным по расписанию выходных дней.

Так, 30 апреля электрички проследуют в привычном, пятничном графике, а уже с 1 по 9 мая будут следовать по расписанию субботы. Что касается 10 мая, то в этот день электропоезда поедут в графике воскресенья, а уже 11 мая отправятся по расписанию понедельника.

Ознакомиться с отправлением и прибытием пригородных поездов можно на официальных порталах РЖД или в билетных кассах.