Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 11:15

Семью в Александровском районе переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Они ждали квартиру более сорока лет
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

Семья, живущая в многоквартирном доме, расположенном в переулке Вокзальный в городе Струнино, который в июне 2013 года признан аварийным и подлежащим сносу, обратилась в прокуратуру. Они с 1978 года состояли на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, однако жилье взамен непригодного для проживания администрацией долгое время им не выделяли. После того, как прокурор обратился в суд в защиту их интересов, жилье семье все же выделили. Сейчас семье предоставлена квартира в новом многоквартирном доме.