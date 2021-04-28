Семью в Александровском районе переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Семья, живущая в многоквартирном доме, расположенном в переулке Вокзальный в городе Струнино, который в июне 2013 года признан аварийным и подлежащим сносу, обратилась в прокуратуру. Они с 1978 года состояли на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, однако жилье взамен непригодного для проживания администрацией долгое время им не выделяли. После того, как прокурор обратился в суд в защиту их интересов, жилье семье все же выделили. Сейчас семье предоставлена квартира в новом многоквартирном доме.