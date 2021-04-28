Пятеро москвичей организовали подпольные игровые клубы в Петушинском районе

Еще в 2014 году двое москвичей организовали во Владимирской области игорную деятельность под видом букмекерских контор. Позднее к незаконному бизнесу присоединились еще несколько жителей столицы. Азартные игры проходили в четырех игровых клубах в Покрове и Петушках. Подпольные клубы работали три года, принеся преступникам не менее шести миллионов рублей. В 2017 году сотрудники правоохранительных органов установили их личности, при проведении обысков в игорных заведениях изъято более 80 единиц игрового оборудования. За незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, суд назначил четырем из них различные сроки лишения свободы от полутора лет до двух с половиной лет условно с испытательным сроком один год. Пятому подсудимому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Дополним, что в отношении еще одного члена преступной группировки дело прекращено в связи с его смертью, а один фигурант дела объявлен в розыск, расследование по делу в отношении него не завершено.