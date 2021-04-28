Жительницу Юрьев-Польского осудят за кражу телефона в автобусе

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инцидент произошел еще в начале марта, когда в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что у нее пропал телефон.

По словам заявительницы, накануне она ехала на междугороднем автобусе из другого региона, и пропажу обнаружила после поездки. Поняв, что телефон остался в автобусе, она вернулась на такси на автостанцию, но аппарат найти не смогла, после чего обратилась за помощью к полицейским.

Женщина смогла вспомнить, что ехала с несколькими пассажирами, личности которых были установлены. Среди них оказалась 58-летняя юрьевпольчанка, которая созналась в краже и объяснила, что видела упавший на пол телефон, но никому ничего не сказала, а потом просто забрала аппарат и выбросила сим-карту. Дама планировала оставить телефон себе, но не смогла его разблокировать.

Гаджет полицейские изъяли и передали законной владелице, а уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», на днях направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.