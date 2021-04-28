Во Владимире началась большая проверка уличных лестниц

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили в мэрии, в областном центре начался мониторинг состояния городских уличных лестниц. После того, как чиновники определят, где и что требуется поправить, будет составлен график их ремонта.

Тем временем, в горадминистрации призывают владимирцев помочь им с мониторингом, и присылать фото с указанием адресов требующих ремонта лестниц в официальные группы администрации Владимира в социальных сетях.

Поступившую от горожан информацию также передадут в городское управление ЖКХ, чтобы учесть при составлении графика ремонта. Кстати, первые фото аварийных лестниц владимирцы уже прислали.