В Киржаче сгорело помещение автосервиса с находящимся внутри автомобилем

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.47 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в доме №15 по улице Лесная. На место выехали подразделения Киржачского пожарно-спасательного гарнизона.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление. Существовала угроза распространения огня, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огнеборцы смогли попасть внутрь горящего автосервиса, где ликвидировали пожар на площади 14 квадратных метров. Кроме самого сервиса, сгорел находившийся тут же автомобиль. К счастью, среди людей погибших и пострадавших нет.

По версии дознавателей МЧС, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.