Во Владимире начали раздавать георгиевские ленточки

. Фото: Виктория СМИРНОВА

В областном центре, а также в большинстве районов области 27 апреля стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек. Ее проводят уже в 16-й раз, начиная с 2005 года.

Во Владимире волонтеры раздают ленточки на четырех площадках: площади Победы, площади Ленина, Соборной и Театральной площадях

Волонтеры будут раздавать ленточки с 27 по 29 апреля, с 3 по 9 мая, а также 12, 19 и 26 мая, а также 2, 9, 16, 17, 21 и 22 июня.

К слову, совсем недавно в социальных сетях появилось необычное и даже варварское использование георгиевских ленточек. С помощью них огородили кустарники.