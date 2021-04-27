Во Владимире у таксиста пассажир украл деньги и документы

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, несколько дней назад в полицию обратился водитель такси, который рассказал, что после очередных клиентов обнаружил пропажу денег и документов.

Информацию о происшествии передали всем наружным нарядам и участковым, обслуживающим участок в Ленинском районе, на котором водитель высаживал пассажиров. Именно они и смогли разыскать подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Владимира, который после задержания сознался в краже и рассказал, что пока водитель следил за дорожной ситуацией, осторожно засунул руку в карман его куртки и извлек оттуда, как он подумал, бумажник.

Однако оказалось, что это были документы, в которых хранилось две тысячи рублей. Деньги подозреваемый потратил, а бумаги выбросил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 2Кража», расследование продолжается.