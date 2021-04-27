Покровская свалка может быть рекультивирована в рамках нацпроекта

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин провёл 26 апреля совещание по вопросу возгорания Покровской свалки.

Участники встречи договорились, что администрация Петушинского района совместно с департаментом природопользования до 1 июня подготовит техническое задание для разработки проекта рекультивации свалки с целью последующего включения его в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Администрация Владимирской области в настоящее время рассматривает различные варианты возможного оказания финансовой поддержки муниципалитету в этом вопросе.

Кстати, в рамках проекта "Чистая страна" во Владимирской области в 2020 году уже была завершена рекультивация трёх выведенных из эксплуатации в 2014 году несанкционированных свалок − в микрорайоне Оргтруд города Владимира, Селивановском и Петушинском районах.