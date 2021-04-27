Во Владимире внучка и ее знакомые расправились с бабушкой

Владимирским областным судом вынесен приговор трем местным жителям – двум мужчинам и одной женщине. Нуждаясь в деньгах, два владимирца решили занять у восьмидесятидевятилетней знакомой двадцать тысяч рублей. В конце июля прошлого года они пришли к ней домой на Верхнюю Дуброву, но получили отказ. И решили напасть на пенсионерку. Вскоре, встретив пожилую горожанку во дворе дома, один из злоумышленников напросился к ней домой – якобы дождаться ее внучку, с которой встречался. А попав в квартиру украл ключ от входной двери. Дома один из мужчин деревянной мебельной ножкой несколько раз ударил женщину по голове, а когда она попыталась убежать из квартиры, второй сообщник преградил ей путь и повалил на пол, а первый продолжил избивать ее. Хотя женщина была еще жива, злоумышленники удушили ее подушкой. Убедившись, что жертва мертва, мужчины обыскали квартиру, забрали из кармана кофты убитой кошелек с двумя с половиной тысячами. Об убийстве они рассказали внучке, но женщина их не выдала, а помогла замести следы, выбросила орудие убийства и одежду обвиняемых, в которой те совершили преступление. Приговором суда в зависимости от роли каждого из них они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «а» ч. 2 ст.158 (кража), ст. 316 УК РФ (сокрытие особо тяжкого преступления). Также женщина и ее близкий знакомый обвиняются в краже денег у пенсионерке в размере не менее 50 тысяч рублей, которую они совершили незадолго до описанных выше событий при уборке квартиры бабушки.