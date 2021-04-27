На Пасху во Владимире вводятся 5 дополнительных автобусных маршрутов

Для жителей города Владимира, желающих в Пасху (то есть 2 мая) посетить кладбища Байгуши и Улыбышево, мэрия организовала специальные автобусные маршруты. Всего их будет пять:

- «Площадь Победы — кладбище Улыбышево» (с 6.30 до 10.30). Стоимость проезда - 55 рублей.

- «Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево» (с 6.30 до 10.30). Стоимость проезда - 55 рублей.

- «Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево» (с 6.30 до 15.30). Стоимость проезда - 55 рублей.

- «Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши» (с 6.30 до 15.30). Стоимость проезда - 40 рублей.

- «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши» (с 7.00 до 15.00). Стоимость проезда - 40 рублей.

В мэрии говорят, что автобусы будут большой вместимости. А бесплатно в них смогут проехать Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, почётные граждане Владимирской области, почётные граждане города Владимира, а также дети до 7 лет.