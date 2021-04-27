Владимир начали украшать к Дню Победы

фото городской администрации

Областной центр начали украшать к 9 мая.

Управление наружной рекламы и информации города Владимира разместит более 100 тематических плакатов, из них 86 плакатов – на остановочных павильонах. В этом году проектами для остановок стали: «Пионеры - Герои», «Врачи, работавшие в госпиталях во Время Великой Отечественной войны», «Эвакогоспитали», «Стихи о войне».

Главный цвет в оформлении - красный - цвет Знамени Победы и голубой – цвет чистого, мирного неба. Будут установлены тематические арт-объекты и декоративные консоли.

Красочные флаги появятся на проспектах Ленина, Суздальском, Строителей; улицах Мира, Большая Московская, Верхняя Дуброва; площадях Победы, Театральная, Садовая, Соборная, Фрунзе, Лазарева, Ленина; Князь - Владимирском кладбище. Всего планируется установить более 700 декоративных полотнищ.

На цифровых билбордах и уличных видеоэкранах, видеоэкранах в городском общественном транспорте уже транслируются праздничные видеоролики.

Все работы по праздничному оформлению планируется завершить 30 апреля.