В Селивановском районе селянин обокрал местную недействующую ферму

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ноябре минувшего года в полицию обратился владелец фермы из Селивановского района, сообщивший, что с территории хозяйства кто-то стащил две большие емкости размером более чем полтора на полтора метра стоимостью более 17 тысяч рублей.

Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 56-летний житель соседнего села. Емкости нашли у него на участке, а сам он не стал отпираться и рассказал, что действительно приезжал на ферму на машине родственника, к которой прицепил свой прицеп.

На прицеп мужчина погрузил обе емкости и вывез их, чтобы потом использовать в бытовых целях. Любопытно, что машина и тележка зарегистрированы не были, и вскоре после кражи селянин сдал их в пункт приема металлов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Селивановский районный суд.