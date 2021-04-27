Житель Камешково ударил молотком приятеля за отказ продолжать застолье

Как сообщает Владимирский областной суд, в январе 2020 года камешковец вместе с товарищем находился дома у последнего, где они вместе распивали спиртное. В какой-то момент хозяин отказался употреблять алкоголь и попросил гостя уйти, чем вывел его из себя.

В ходе ссоры гость схватил молоток, лежавший на полу, и ударил им хозяина по голове.

В результате тот упал и потерял сознание. Как позже установили эксперты, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

На махавшего молотком камешковца возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с предметом, использовавшимся в качестве оружия. С учетом того, что гражданин оказался рецидивистом, Камешковский районный суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Однако приговор был обжалован осужденным, как слишком суровый.

Тем не менее, Владимирский областной суд оставил его без изменения.