Во Владимирской области начался большой ремонт на трех участках трассы М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на этот раз ремонт проведут на территориях Вязниковского, Гороховецкого и Ковровского районов.

Под Вязниками он затронет участки с 271 по 300 километр, в Гороховецком районе с 324 по 337-й, а в Ковровском районе работы проведут с 244 по 256 километры.

Федеральные дорожники обещают ограничивать движение последовательно, на участках от одного до трех километров. Там, где будет проводиться ремонт, движение организуют по одной полосе в каждую сторону,при этом максимальная разрешенная скорость здесь будет до 50 километров в час вне населенных пунктов и до 40 километрах в час в населенных пунктах.

Если все пойдет по плану, работы будут завершены 20 сентября.