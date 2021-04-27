По вине молодой мамы из Владимира пострадала маленькая дочка

Жительница Владимира, которой исполнился 21 год, осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Днем в середине мая прошлого года мама оставила без присмотра полуторогодовалую дочку около стола на кухне, на котором стояла открытая бутылка с 70% уксусной эссенцией. Малышка, оставшись одна, выпила эссенцию. В результате девочка получила химический ожог полости рта, глотки и пищевода 3 степени, химический ожог кожи грудной клетки 2-3 степени, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Вину в совершении преступления мама признала полностью, раскаялась. Учитывая положительные характеристики и другие смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал ее на пятнадцать тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.