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Происшествия27 апреля 2021 10:24

По вине молодой мамы из Владимира пострадала маленькая дочка

Малышка, оставленная одна, выпила уксусную эссенцию
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Жительница Владимира, которой исполнился 21 год, осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Днем в середине мая прошлого года мама оставила без присмотра полуторогодовалую дочку около стола на кухне, на котором стояла открытая бутылка с 70% уксусной эссенцией. Малышка, оставшись одна, выпила эссенцию. В результате девочка получила химический ожог полости рта, глотки и пищевода 3 степени, химический ожог кожи грудной клетки 2-3 степени, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Вину в совершении преступления мама признала полностью, раскаялась. Учитывая положительные характеристики и другие смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал ее на пятнадцать тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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