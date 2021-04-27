Во Владимире после столкновения дух машин легковушка сбила пешехода

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 08.30 женщина 1987 года рождения, ехавшая на «Рено Сандеро», столкнулась с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которой находился 36-летний мужчина.

В этот момент «Шкода» пропускала 67-летнего гражданина, переходившего дорогу по «зебре». В результате от удара «Октавия» проехала вперед и сбила мужчину.

В результате пострадала женщина-водитель из «Рено» - прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также пешеход, у которого были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также рана надбровной области. Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.