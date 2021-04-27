В Гусь-Хрустальном районе парень обманул родственника и забрал его деньги

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях переданы в суд два уголовных дела, возбужденных по статьям «Кража» и «Мошенничество». Оба эпизода инкриминируются 19-летнему молодому человеку из числа местных жителей.

По версии следствия, ранее в полицию обратился гусевчанин, рассказавший, что с его банковского счета пропали деньги. Как выяснили оперативники, накануне мужчина обратился к молодому родственнику с просьбой помочь разобраться с блокировкой той самой карты, с которой исчезли средства. Парень под предлогом помощи переставил сим-карту мужчины в свой телефон, после чего сперва перевел через мобильный банк часть денег себе, а потом оформил на имя родственника кредит, который тоже забрал на свои нужды.

В общей сложности сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

В скором времени это дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.