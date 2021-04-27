Во Владимире директор фирмы осужден за мошенничество с получением гранта

Как сообщает Владимирский областной суд, на днях вступил в силу приговор, вынесенный директору и единственному учредителю ООО «МеталлЭксперт». Как установлено судом, 27 февраля 2019 года мужчина подал документы на соискание гранда в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. При этом властям Владимира при подаче документов он рассказал, что планирует создавать высокоточные детали на станках с ЧПУ.

Однако на самом деле станков и другого оборудования у бизнесмена не было, а деньги — 154 тысячи рублей, он получил и потратил на другие цели.

По данному факту на него было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», и Ленинский районный суд Владимира приговорил бизнесмена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Он не признал вину и подал апелляцию, но Владимирский областной суд оставил приговор без изменения.