Во Владимирской области не будет запрета на продажу алкоголя в майские праздники

После того, как президент подписал указ о продлении майских праздников с 1 до 11 мая, в интернете начали появляться новости о запрете на продажу алкоголя в эти дни. Губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях опроверг эти слухи.

- В сети стала распространяться информация о запрете продажи алкоголя в майские праздники. На страницах "Российской газеты" Роспотребнадзор ее опроверг. На федеральном уровне вводить "сухой закон" в этот период вводить не планируют. Я в свою очередь сообщаю, что на уровне региона администрация Владимирской области также не будет запрещать торговлю алкоголем в предстоящие длительные выходные, - отметил губернатор.