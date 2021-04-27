Владимирского гимнаста хотят включить в российскую сборную для выступления на Олимпиаде

В Базеле завершился Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В составе сборной были владимирские гимнасты - Александр Карцев и Кирилл Прокопьев.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выделила выступление Александра Карцева. Напомним, что он хорошо выступил, но не попал в финал из-за правила трех. Однако обеспечил олимпийскую лицензию сборной, что от него и требовалось. А значит, что его хотят видеть в сборной на Олимпиаде.

- У нас здесь Нагорный, Белявский и Карцев, который точно будет в команде, хотя, конечно, от травм никто не застрахован. Но Карцев у нас пока входит в эту четверку, как и Далалоян, на чье восстановление мы рассчитываем, - отметила Валентина Родионенко в news.sportbox. - Хотя тут нет командного зачета, мы опробовали в Базеле состав на ОИ, четыре человека. И, конечно, Далалояна не хватало. Не хватало, чтобы завоевать больше медалей. Но главной целью было посмотреть, как поведет себя Карцев. И он оправдал надежды. Это его первый старт на международных взрослых соревнованиях, и он сделал то, что от него требовалось.

Россияне стали победителями общего медального зачета, завоевав 13 наград — пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.