Во Владимире доверчивый прохожий остался без сотового телефона

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце октября минувшего года в полицию обратился гражданин, рассказавший что только что стал жертвой жулика.

По словам владимирца, на улице к нему подошел незнакомый мужчина и попросил дать ему телефон, чтобы сделать «срочный звонок». Поверив на слово, потерпевший передал ему аппарат, но когда отвлекся, его собеседник сбежал вместе с гаджетом. Ущерб составил 9200 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и вскоре сыщики задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний местный житель. Задержанный сознался в краже и рассказал, что сим-карту выбросил после хищения, а телефон отключил и потом продал.

В итоге сыщикам удалось разыскать купившего аппарат человека, изъят телефон и вернуть законному владельцу. На днях расследование уголовного дела было завершено и его передали на рассмотрение в суд.