Бывший начальник полиции Александровского района осужден за взятку

Александровским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника ОМВД России по Александровскому району, который, являясь должностным лицом, получил взятку в значительном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия в пользу взяткодателя. Он согласился принять мобильный телефон за помощь просившему. Теперь он отправится в колонию общего режима на три года и три месяца. Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями на срок два года. Также ему придется заплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки - 479900 рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Этим же приговором осужден посредник во взяточничестве. Ему дали два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении и со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 239950 рублей. Приговор в законную силу не вступил.