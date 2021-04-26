Во Владимире 27 апреля ограничат движение сразу в двух местах

Городская администрация сообщила, что утром 27 апреля во Владимире ограничат движение сразу на двух участках дорог областного центра.

Муниципальное МКУ "Благоустройство" сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть автодороги на улице Верхняя Дуброва в районе дома №1 и на улице Студёная гора в районе дома №1а (Храм Михаила Архангела) с 10.00 до 11.00 движение автотранспорта на этих двух участках будет временно ограничено.

По факту ограничение займет пару минут - когда через дорогу будут перекидывать кабель. Затем движению ничего мешать не будет.