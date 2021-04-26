Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 15:47

Во Владимире 27 апреля ограничат движение сразу в двух местах

С 10 до 11 городские коммунальщики будут ремонтировать уличное освещение
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий

Городская администрация сообщила, что утром 27 апреля во Владимире ограничат движение сразу на двух участках дорог областного центра.

Муниципальное МКУ "Благоустройство" сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть автодороги на улице Верхняя Дуброва в районе дома №1 и на улице Студёная гора в районе дома №1а (Храм Михаила Архангела) с 10.00 до 11.00 движение автотранспорта на этих двух участках будет временно ограничено.

По факту ограничение займет пару минут - когда через дорогу будут перекидывать кабель. Затем движению ничего мешать не будет.