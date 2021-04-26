Меленковец зарезал в подъезде бывшую жену и сбежал

Тридцатидевятилетний житель Меленковскго района осужден за убийство бывшей супруги. По версии следствия, утром 23 декабря 2019 года в подъезде жилого дома на фоне ревности он нанес экс-жене не менее 16 ножевых ранений, от которых тридцатилетняя потерпевшая скончалась до приезда «скорой медицинской помощи». Потом мужчины, вооруженный ножом, скрылся, его объявили в розыск и нашли в заброшенном доме Меленковского района. Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей в счет компенсации морального вреда на полтора миллиона рублей.