Бильярдист из Коврова завоевал бронзу на Первенстве России среди юниоров

С 20 по 24 апреля в Сургуте проходило Первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Свободная пирамида».

За бильярдными столами встретились 135 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет, а также 16-21 года. Среди участников – 6 мастеров спорта и 53 кандидата в мастера спорта, 20 победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. В турнире принимали участие порядка 30 региональных федераций бильярдного спорта, самая многочисленная из них – из Владимирской области.

Спортсмен из Коврова Антон Виноградов завоевал бронзовую медаль. В июне он в составе сборной команды России примет участие в первенстве мира среди юниоров, которое пройдет в Минске.