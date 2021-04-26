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Звезды26 апреля 2021 14:03

Владимирцев приглашают на отчетный концерт Ансамбля мажореток

Он состоится 30 апреля
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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30 апреля на сцене Центра классической музыки состоится отчетный концерт Ансамбля мажореток Городского духового оркестра.

В программе отчетного концерта ансамбля, зрители смогут увидеть зажигательные номера под современные хиты эстрады, такие как: «Sweet dreams» (песня британского поп-дуэта Eurythmics), «Lordly» (песня французского диджея и продюсера Федера), «No roots» (песня немецкой певицы Alice Merton), «I will survive» (самая знаменитая песня в творчестве Глории Гейнор), «Billie Jean» (песня американского музыканта Майкла Джексона), «Huracan» (песня уругвайской певицы и актрисы Наталии Орейро) «Libertango» (композиция в стиле новое танго композитора Астора Пьяццоллы ) и др.

В этот вечер все зрители также смогут услышать солистов Центра классической музыки Виолетту Стрельцову (эстрадный вокал) и Татьяну Прокушкину (сопрано).

Начало концерта – 18:30. Цена билета - 300 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) – 200 рублей.

Культура