Владимирское "Топедо" потерпело пятое поражение в Первенстве России

25 апреля владимирское "Торпедо" провело матч в Москве, где встретилось с "Казанкой". Владимирским футболистам удалось забить лишь один гол в ворота соперников. Отличился Макар Бакаров, для которого гол стал дебютным.

Однако "Казанка" оказалась сильнее. Итог противостояния : 1:3.

- Счет говорит сам за себя. Команда заслуженно победила. К сожалению, мы уже не первую игру выглядим психологически подавленными, никак не можем выбраться из этой ямы. Не хватает уверенности в своих силах. Раскрепостились молодые ребята только при счете 3:0, этого нам очень не хватило в начале игры, - резюмировал главный тренер Дмитрий Вязьмикин.

29 апреля "Торпедо" примет дома команду из Мурома. Черно-белые находятся на 8 месте турнирной таблицы, муромские футболисты - на 10-м.