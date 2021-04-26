В Коврове продавец магазина электротехники присваивал выручку из кассы

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях данное уголовное дело было передано на рассмотрение в суд.

По версии следствия, с мая по сентябрь 28-летний ковровчанин, работавший продавцом в магазине электробытовых приборов, присваивал себе часть денег, находившихся в кассе.

Для этого после рабочих, пока в отделе никого не было, парень забирал часть денег, а в документацию вносил ложные сведения. Однако когда факт присвоения вскрылся, молодой человек был уволен, а следователи возбудили уголовное дело.

Как установлено в ходе следствия, парень таким образом присвоил 112 тысяч рублей. Ущерб был возмещен полностью в ходе следствия.

В скором времени это дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.