В Коврове будут судить приезжего, сделавшего горожанина инвалидом

Уроженец Саратовской области в октябре 2015 года приехал в Ковровский район на заработки вместе со своим приятелем. В ноябре 2015 года, находясь в баре, он стал свидетелем происходящего между его знакомым и двумя местными жителями конфликта. Увидев, что они избили приятеля, решил вступиться, схватил из своего автомобиля биту и ударил ей по голове одного из участников драки. В результате указанных действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с оскольчатым переломом костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга. Впоследствии он признан инвалидом и до сих пор не смог полностью оправиться от полученной травмы. Весной 2016 года нападавший скрылся от следствия и улетел в Испанию, где жил и работал до января 2021 года. В этом году он вернулся в Россию, где был задержан. Вину он признал и раскаялся. Теперь ему светит до десяти лет лишения свободы.