Молодой парень из Волгоградской области шантажировал владимирскую девушку интимными фотографиями

Двадцатилетний житель Волгоградской области обвиняется сразу по трем статьям - нарушение неприкосновенности частной жизни человека, нарушение тайны иных сообщений граждан, вымогательство. По версии следствия, 29 апреля прошлого года молодой человек получил доступ к аккаунту 17-летней девушки в соцсети. Воспользовавшись высланными ему логином и паролем, он зашел в социальную страницу девушки, ознакомился с хранящимися на ней фото- и видеофайлами, приватной перепиской с другим пользователем. Кроме того, обвиняемый без согласия хозяйки аккаунта скачал на свой телефон интимные фотографии и видеофайлы. За нераспространение незаконно полученного контента он потребовал от несовершеннолетней девушки пять тысяч рублей. Когда его нашли, он признал вину и раскаялся. Правда, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Волгоградской области. Сейчас дело направлено в суд.