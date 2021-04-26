Во Владимирской области более двух тысяч человек, пострадавших от радиации, получают соцвыплаты

В связи с памятной датой органы социальной защиты населения опубликовали данные о том, сколько во Владимирской области человек, пострадавших от радиации, получают соцвыплаты.

Речь идет о более 2,2 тысячах жителей 33 региона, в том числе 1059 инвалидов и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1 квартале 2021 года на предоставление пособий и компенсаций этим категориям граждан направлено свыше 16 миллионов рублей. Также на областном уровне вдовам инвалидов и ликвидаторов, начиная с 2013 года, положена ежегодная денежная выплата (в 2021 году её размер составляет 3751 рубль). В апреле эту выплату получили 546 человек на общую сумму более 2 млн рублей.

В преддверии 35-й годовщины Чернобыльской аварии чиновники изучили, в каких условиях живут семьи ликвидаторов. Всего посетили 170 человек. Особых проблем, по словам представителей областной администрации, выявлено не было. Ликвидаторам вручили памятные медали, цветы и сладкие подарки.