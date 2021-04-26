В супермаркетах Суздальского района нарушили пожарную безопасность

Суздальской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности в магазине «Дикси» в поселке Боголюбово и магазинах «Магнит» в селах Сновицы и Богослово. В каждом из них не обеспечили ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале, на пути эвакуации хранились различное оборудование и предметы, складировались горючие вещества и материалы ближе 1 метра от электрощита и пусковой аппаратуры, служебные помещения для персонала и складские помещения не были разделены противопожарной перегородкой, а запор на двери эвакуационного выхода невозможно было открыть изнутри без ключа. Кроме того, не хватало средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. По данным фактам в адрес руководителей организаций внесены представления. В отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности.