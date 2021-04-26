В Юрьев-Польском ученик седьмого класса ударил директора школы

В минувшие выходные в ряде СМИ региона появилась информация о том, что в одной из школ Юрьев-Польского ученик избил директора. Как сообщил наш источник, близкий к ситуации, на самом деле как такового избиения не было.

По словам собеседника, директор школы заметила, как двое ребят дерутся, и решила их разнять. При попытке это сделать один из них ударил руководителя образовательного учреждения и сбежал через окно.

На следующий же день мальчик явился в школу и был вызван с родителями на педсовет. К счастью, ничего страшного не произошло, если не считать того, что ребенок, скорее всего, теперь будет учиться отдельно.