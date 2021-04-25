Между Владимиром и Ковровым назначаются две новые электрички

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 1 мая по субботам и воскресеньям на линии «Владимир-Ковров-Владимир» станет на одну пару электропоездов больше.

Поезд №6408 из Владимира будет отправляться в 09.15, а в Ковров прибудет в 10.30. В обратном направлении пойдет поезд №6409 — из Коврова-1 он отправится в 13.30, а в областной центр прибудет в 14.40.

Кстати, с 30 апреля по 11 мая временно изменится расписание одной электрички Муромского направления. В эти дни электропоезд №6060 Вековка-Муром будет отправляться с Вековки в 05.00 — на пять минут позже обычного, и прибывать в Муром в 6.33, то есть позже на две минуты.