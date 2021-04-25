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Общество25 апреля 2021 16:48

Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечился 81 человек

Столько пациентов было выписано из медучреждений за минувшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 25 апреля, в регионе за сутки было подтверждено четыре новых летальных исхода (таким образом,всего от коронавируса в регионе скончался 1081 человек с начала эпидемии). В то же время, 81 человек был выписан по выздоровлению. Всего же с начала эпидемии выздоровели после коронавируса 29104 человека.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8780 новых заражений, при этом подтверждено 332 новых летальных исхода, а выписаны по выздоровлению 7540 человек. Таким образом, официально коронавирусом в России за сегодняшний день заражено 266329 человек.

По данным облздрава, в регионе на сегодняшний день действуют 746 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Из этого числа 459 коек заняты, 287 остаются свободными.